Uma família que vive na Rua Cornélio Kloster no Jardim Interlagos em Apucarana teve grande prejuízo com a forte chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (29). A água invadiu uma casa, molhou móveis e alimentos.



Na residência vive o casal de aposentados, Elza e Jair Mesquita e é a quinta vez que a família passa pela mesma situação em seis anos. "Minha mãe só sabe chorar. Meu pai tem problemas respiratórios e precisa fazer uso de oxigênio, que fica ligado o tempo todo, por causa da chuva, por medo de queimar a máquina, tivemos que desligar, sorte que ele tinha um reserva que não precisa ser conectado na energia. O susto foi muito grande mesmo", conta o filho do casal, Marco Mesquita, que foi até a casa ajudar os pais.

Ainda de acordo com Marco, os familiares perderam móveis e alimentos. "A chuva subiu de ficar marca na parede, molhou sofá, armários, alimentos, minha mãe perdeu quase tudo, uma situação bastante difícil, ainda mais agora no final de ano", detalha.

Em 2019, a família também sofreu muito com um alagamento, depois a prefeitura chegou a realizar melhorias, como a instalação de um bueiro, porém, com a chuva forte de hoje, novamente água invadiu a casa. "A prefeitura até fez um bueiro para amenizar a situação, no meio da rua, mas essa água acumula muito nas laterais e vai caindo tudo na casa da minha mãe. Hoje o susto foi muito grande", finaliza.

A família conta com apoio de doações. Para ajudar, basta levar alimentos e até móveis na casa do casal, localizada na Rua Cornélio Kloster, 708. Em apenas uma hora, choveu 38 milímetros em Apucarana. Veja como ficou a casa:

Chuva: família de Apucarana perde móveis e alimentos - Vídeo por: Reprodução

