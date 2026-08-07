Chuva e vento forte marcam a sexta-feira em Apucarana e região

Apucarana deve ter sexta-feira chuvosa e com temperaturas amenas, segundo dados do Simepar. A previsão indica 98% de probabilidade de chuva, com acumulado estimado em 18,7 milímetros ao longo do dia.

Os termômetros devem variar entre 17°C e 20°C, enquanto a umidade relativa do ar fica elevada, entre 78% e 99%. Os ventos sopram de oeste a 11 km/h, com rajadas que podem chegar aos 50 km/h.

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No Paraná, a sexta-feira será marcada por tempo severo e ventos fortes. Entre a madrugada e a manhã, uma linha de instabilidade deve avançar pelas demais regiões do estado em direção ao Nordeste, com possibilidade de tempestades potencialmente severas e rajadas superiores a 80 km/h.

Ao longo do dia, o ciclone extratropical, já sobre o Oceano Atlântico, deverá atingir os critérios de uma ciclogênese explosiva, fenômeno conhecido como ciclone bomba. As instabilidades permanecem principalmente entre as regiões Norte, Campos Gerais e Leste, onde ainda são esperados temporais localizados e rajadas superiores a 60 km/h.