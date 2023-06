Chuva e vento derrubam árvores em Apucarana e Arapongas

A chegada de uma frente fria trouxe chuva para toda região nesta terça-feira (13). As temperaturas também estão em declínio, com sensação térmica na casa dos 13 ºC durante boa parte do dia. O vento forte registrado pela manhã também chegou a derrubar árvores. Em Apucarana, a queda foi registrada na Rua Irmã Eleutéria, enquanto em Arapongas foi nas ruas Gaturamo e Tiribinha.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), choveu 16 milímetros nas últimas 24 horas, segundo medição da estação de Apucarana. Por volta das 10 horas, os ventos chegaram a 20 km/h.

Com a chuva, os termômetros não devem passar dos 17 ºC em Apucarana nesta terça-feira (13), quando a chuva acumulada esperada deve passar dos 69 mm, segundo o Simepar.

Nesta quarta-feira (14), a previsão ainda é tempo chuvoso e frio, com mínima de 13 ºC e máxima de 15 ºC. A chuva persiste ainda na quinta-feira (15), com o sol reaparecendo na sexta (16). No entanto, o tempo aberto vem acompanhado de muito frio, com previsão de mínimas de 10 ºC. O final de semana promete ser gelado, quando pode cair até 9 ºC no sábado (17).

AGRICULTURA

Para a agricultura, a chuva e também o frio são comemorados. Segundo informações do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), o clima úmido e mais gelado favorece as culturas de inverno, como o trigo, a cevada e a aveia. Até mesmo milho safrinha, em fase de frutificação, é favorecido pela maior umidade.

Foto por Reprodução Queda de árvore na Rua Tirubinha, em Arapongas

