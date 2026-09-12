Chuva e ventania derrubam árvores e bloqueiam vias em Apucarana

Segundo a prefeitura, não houve registro de pessoas feridas ou de interrupção no fornecimento de energia na noite desta sexta-feira

Prefeitura de Apucarana registrou algumas ocorrências de queda de árvores após o temporal que atingiu a cidade nesta sexta-feira (11), após as condições climáticas que atingiram o município. Não houve registro de pessoas feridas ou de interrupção no fornecimento de energia nos casos atendidos.

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Uma das ocorrências foi registrada na Rua Antônio Lolo Menegazzo, nas proximidades do Lar São Vicente de Paulo, onde galhos caíram e interromperam parcialmente a passagem pela via. O material foi retirado emergencialmente para ser recolhido posteriormente.

Na Rua Miguel Simeão, nos fundos da Pizzaria D’Lucca, uma árvore de médio porte, da espécie ligustro alfeneiro, caiu sobre um muro e o telhado da cozinha de um imóvel. A equipe de Serviços Públicos retirou a árvore e recolheu galhos e troncos. A queda causou danos leves no muro e na chaminé.

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Já na Rua Josué Pires da Silva, no Jardim Eldorado, uma aroeira-salsa de grande porte caiu sobre uma residência. A remoção foi feita por uma equipe terceirizada da Secretaria de Meio Ambiente, com apoio dos Serviços Públicos.

Durante o atendimento no Jardim Eldorado, outras duas árvores de menor porte foram abatidas de forma preventiva. Uma delas era uma cerejeira seca e a outra, uma aroeira-salsa ainda pequena, que, segundo a prefeitura, poderia causar danos caso caísse sobre a via.

Pata é resgatada no Jaboti

Também houve relato de queda de uma árvore na região do Parque Jaboti, nos fundos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), às margens do lago.

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Foto: Divulgação/Prefeitura de Apucarana Foto: Divulgação/Prefeitura de Apucarana

Uma pata ficou presa na árvore após uma bifurcação do tronco, que servia como ninho. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para tratamento especializado.

Segundo a Prefeitura, as ocorrências chegaram por meio da Central dos Bombeiros e foram atendidas pelas equipes municipais.