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Chuva deve voltar a Apucarana na quarta-feira, aponta Simepar

Previsão indica possibilidade de chuva até domingo (25), com maior volume previsto para o último dia do período

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Chuva deve voltar a Apucarana na quarta-feira, aponta Simepar
Autor Em Apucarana, a previsão é de chuva durante o dia todo - Foto: Lis Kato

Após dois dias sem previsão de chuva, a instabilidade deve voltar a Apucarana na quarta-feira (21), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A previsão aponta possibilidade de precipitação até domingo (25), com o maior volume esperado para o fim de semana.

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Na segunda-feira (19) e na terça-feira (20), a probabilidade de chuva é de 0%, conforme o Simepar. A mudança nas condições do tempo está prevista para quarta-feira, quando a chance de precipitação chega a 98%, com acumulado estimado em 10,1 milímetros.

Na quinta-feira (22), a previsão mantém a probabilidade de chuva em 98%, com volume estimado de 15,2 milímetros. Para sexta-feira (23), são esperados 20,8 milímetros de precipitação.

Domingo deve concentrar maior volume de chuva

A previsão indica continuidade da instabilidade no sábado (24), com acumulado estimado em 14,3 milímetros. Já no domingo (25), o volume previsto chega a 46,7 milímetros, também com 98% de probabilidade de chuva.

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Os valores são estimativas e podem mudar conforme as atualizações da previsão meteorológica. Os dados podem ser acompanhados no site do Simepar.

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acumulado de precipitação chuva Apucarana clima Paraná instabilidade meteorológica previsão do tempo Simepar
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