Chuva deixa moradores sem luz perto do Cemitério Cristo Rei em Apucarana
Chuva intensa afetou o fornecimento de luz na tarde deste sábado
Escrito por Da Redação
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O temporal causou instabilidade na rede de distribuição de energia - Foto: Arquivo TNOnline
Uma forte chuva acompanhada de intensas rajadas de vento atingiu a cidade de Apucarana na tarde deste sábado (7), provocando a interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas regiões do município.
O temporal causou instabilidade na rede de distribuição de energia e deixou moradores de diferentes bairros desabastecidos, com relatos de apagão concentrados principalmente na região do Cemitério Cristo Rei.
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