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FALTA DE ENERGIA

Chuva deixa moradores sem luz perto do Cemitério Cristo Rei em Apucarana

Chuva intensa afetou o fornecimento de luz na tarde deste sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Chuva deixa moradores sem luz perto do Cemitério Cristo Rei em Apucarana
Autor O temporal causou instabilidade na rede de distribuição de energia - Foto: Arquivo TNOnline

Uma forte chuva acompanhada de intensas rajadas de vento atingiu a cidade de Apucarana na tarde deste sábado (7), provocando a interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas regiões do município.

O temporal causou instabilidade na rede de distribuição de energia e deixou moradores de diferentes bairros desabastecidos, com relatos de apagão concentrados principalmente na região do Cemitério Cristo Rei.

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