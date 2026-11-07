Chuva deixa moradores sem luz perto do Cemitério Cristo Rei em Apucarana

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Chuva intensa afetou o fornecimento de luz na tarde deste sábado

Uma forte chuva acompanhada de intensas rajadas de vento atingiu a cidade de Apucarana na tarde deste sábado (7), provocando a interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas regiões do município.

O temporal causou instabilidade na rede de distribuição de energia e deixou moradores de diferentes bairros desabastecidos, com relatos de apagão concentrados principalmente na região do Cemitério Cristo Rei.