Chuva dá um tempo e população presta homenagem aos mortos em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Muita gente aproveitou a manhã nublada e de temperaturas bem mais baixas que as normais para esta época do ano – termômetros da cidade registravam 10 graus ao amanhecer e vento frio causava sensação térmica ainda menor – para prestigiar as celebrações agendas pela Diocese de Apucarana nos três cemitérios da cidade. A primeira missa da agenda, às 8 horas da manhã, contou com centenas de fies na alameda central do Cemitério Cristo Rei, um dos mais movimentados.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Ainda dá tempo: confira horários e locais de missas para Finados em Apucarana

continua após publicidade .





A Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) estima que ao longo do dia mais de 20 mil pessoas passem pelos cemitérios em suas homenagens e orações aos entes já falecidos. A chuva, que atrapalhou a agenda de limpeza e preparativos finais para o Dia de Finados, finalmente deu uma trégua. A expectativa, pela manhã, era de que o dia transcorra sem chuvas e, mais tarde, com a temperatura um pouco mais quente, é de que o movimento nos cemitérios seja ainda maior.

Do lado de fora dos cemitérios, dezenas de vendedores ambulantes de velas, flores e adornos, também comemoram o dia sem chuva. Além da manutenção geral, que é realizada periodicamente, a prefeitura de Apucarana, através da Aserfa, também providenciou banheiros químicos e tendas para proteção do sol ou da chuva para as pessoas poderem acompanhar de forma confortável as celebrações de missas.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Clima preocupa população e ambulantes para o Finados, em Apucarana





Nos três cemitérios da cidade, o da Saudade, Cristo Rei e o do Pirapó, equipes da autarquia estão dando apoio e também reforçando orientações sobre os cuidados com vasos e ramalhetes de flores. A preocupação é que as pessoas removam o plástico que fica ao redor dos vasos, evitando o acúmulo de água, como cuidado no combate à proliferação do mosquito da dengue.

Siga o TNOnline no Google News