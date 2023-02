Chuva dá trégua neste sábado mas deve voltar no domingo em Apucarana

Da Redação

Sábado sem previsão de chuva para Apucarana e região

As chuvas registradas em Apucarana e região deram uma pequena trégua neste sábado (25), mas segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), o tempo voltará a fechar a partir de domingo (26).

O sábado começou com céu entre nuvens e temperatura elevada, 20ºC às 7 horas da manhã, com previsão de máxima de 27ºC ao longo do dia. De acordo com o Simepar, o céu deve ficar cada vez mais nublado, porém não há grandes possibilidades de chuva.

No domingo (26), entretanto, a projeção é de instabilidade. As temperaturas devem permanecer pela manhã com céu claro às 8 horas. A condição com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. Apesar da precipitação, as temperaturas devem atingir máxima de 26ºC.

De acordo com o Simepar, uma frente fria se descolará pelo oceano na altura do Sul do País no domingo (26), juntamente com áreas de instabilidades que avançam do Paraguai em direção ao Paraná, provocam pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas já durante a madrugada entre as regiões oeste, noroeste e sudoeste. No decorrer do dia, a instabilidade avança para as demais regiões.

