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PREVISÃO

Chuva dá trégua nesta terça, mas frio permanece em Apucarana

Simepar prevê tempo firme no município, enquanto o avanço de ar mais frio reduz as temperaturas no Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Chuva dá trégua nesta terça, mas frio permanece em Apucarana
Autor Os termômetros devem variar entre 11°C e 21°C - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A terça-feira (15) será marcada pela diminuição das instabilidades em Apucarana, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). No município, não há previsão de chuva, com 0% de probabilidade de ocorrência e precipitação acumulada de 0,0 milímetro.

Os termômetros devem variar entre 11°C e 21°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar fica entre 59% e 99%.

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Os ventos sopram de sudoeste (SO), a 7 km/h, com rajadas que podem chegar a 29 km/h.

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No Paraná, a partir de terça-feira, as instabilidades gradualmente se afastam do Estado com o avanço de um ar mais frio na retaguarda de um novo sistema frontal. A nebulosidade fica mais persistente no Leste em função da circulação marítima.

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A previsão do Simepar indica, portanto, uma mudança nas condições do tempo após os dias de instabilidade, com temperaturas mais baixas em Apucarana e tempo sem previsão de chuva.

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