Chuva dá trégua, mas pode voltar após o Natal em Apucarana e região

O dia amanheceu nublado em Apucarana e região, neste domingo (24), véspera de Natal. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de um clima abafado com temperaturas entre 20ºC e 30ºC. A chuva deve dar uma trégua em Apucarana, mas pode retornar na terça-feira (26). Em outras regiões a previsão é de instabilidade.

Segundo o meteorologista Paulo Ricardo Bardou Barbieri, as áreas de chuvas que provocaram temporais pelo estado no sábado se afastaram e a madrugada foi de tempo estável em todos os setores do Paraná. As temperaturas estão variando entre 22 ºC no oeste e no litoral, 15 ºC nas regiões dos Campos Gerais e 17 ºC em Curitiba.

Neste domingo o tempo continua abafado no Paraná. A massa de ar aquecida e úmida segue atuando sobre o estado, favorecendo a formação de áreas de instabilidade. As chuvas previstas ocorrem a partir da tarde, de forma bem irregular (chuvas de verão). Mesmo nesta situação, não se descarta a ocorrência de algumas tempestades. Para o período da noite o potencial para precipitação é maior entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC.



