Chuva constante causa estragos em rua de Apucarana

O prefeito Júnior da Femac autorizou nesta sexta-feira (24) a abertura de licitação das obras de reconstrução da rede de galeria de águas pluviais junto a um trecho da Rua Grande Alexandre, na Vila Nova II. A erosão, que compromete a segurança no local, é resultado da prolongada temporada de chuvas que atinge Apucarana desde o mês de dezembro.

“Trata-se de uma situação que estamos dando total prioridade, pois além de parte significativa da galeria, a ação das chuvas ininterruptas destruiu parte do asfalto”, informa o prefeito Júnior da Femac, que é engenheiro civil, frisando que o investimento público na contratação de empresa especializada também engloba a reconstrução do pavimento.

Por recomendação da Defesa Civil, uma residência foi interditada e a família preventivamente realocada a um local seguro pelo município. “Monitoramos esta situação e, em conjunto com a Defesa Civil, elaboramos os laudos que amparam o processo licitatório, em caráter emergencial, autorizado nesta sexta-feira pelo prefeito”, detalha a engenheira civil Ângela Stoian Penharbel, secretária Municipal de Obras. De acordo com ela, o investimento estimado na reparação dos danos é na ordem de R$250 mil. “Tudo está sendo feito dentro do processo legal visando, contudo, dar a solução rápida a esta questão”, diz a secretária.

Além de danos significativos à malha viária, a temporada de chuvas frequentes tem gerado prejuízos estruturais também na zona rural de Apucarana. Segundo estimativa revelada pelo prefeito Júnior da Femac, durante reunião com o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, é de que a reparação dos problemas absorva pelo menos R$1,5 milhão em recursos próprios.

“Estamos com todas as nossas equipes trabalhando de forma concentrada para a recuperação dos danos. Pedimos compreensão da população, tanto urbana quanto rural, pois os estragos realmente são muitos. Todos estão acompanhando este fenômeno, um período prolongado de chuvas que não acontece só em Apucarana, mas em outras regiões do Brasil, e tem dificultado uma resposta mais célere por parte do poder público”, justificou o prefeito.

Na área urbana, Júnior da Femac cita a execução de serviços relativos à recuperação da malha asfáltica, desobstrução de bueiros, limpeza e roçagem de áreas em prédios, parques e outras áreas públicas. Já na área rural, os trabalhos focam na conservação das estradas e pontes danificadas pela chuva. “Estamos com reforços concentrados na minimização de todos estes transtornos e solicitamos a contrapartida da sociedade, para que não joguem lixo e entulhos nas ruas, para que os proprietários de lotes urbanos vazios os mantenham roçados e limpos”, apelou o prefeito.

Cobrança

O prefeito Júnior da Femac frisa que o município também tem feito cobranças aos departamentos responsáveis por estradas que cortam a cidade. “Estamos em frequente contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) cobrando a manutenção adequada do pavimento de rodovias de suas responsabilidades dentro do perímetro apucaranense”, revelou.

