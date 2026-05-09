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Chuva alaga via no Interlagos novamente; Prefeitura de Apucarana anuncia troca de tubulação

Rua Antônio Fernandes Porteiro registrou acúmulo de água neste sábado (9)

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.05.2026, 17:19:00 Editado em 09.05.2026, 17:18:51
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Reprodução/Redes Sociais


A chuva registrada neste sábado (09) causou, mais uma vez, o alagamento da Rua Antônio Fernandes Porteiro, via de ligação entre o Residencial Interlagos e o Jardim Veneza, em Apucarana (PR). O trecho é conhecido pelos moradores por sofrer inundações frequentes a cada temporal. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Vídeos que circulam nas redes sociais ilustram o grande volume de água acumulado no local. Em uma das gravações, um carro é visto dando meia-volta por não conseguir atravessar a enxurrada. Já um outro registro mostra um veículo que, mesmo com dificuldade, conseguiu vencer o alagamento. Até as 16h de hoje, o índice pluviométrico na cidade já marcava 38 milímetros.

Chuva alaga via no Interlagos novamente; Prefeitura de Apucarana anuncia troca de tubulação
AutorAlagamento foi registrado nas redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Apucarana para questionar sobre a previsão de obras de escoamento ou soluções definitivas para o problema crônico da via, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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Em resposta aos transtornos, o secretário municipal de Serviços Públicos e Agricultura de Apucarana, Wendel Metta, explicou que o problema ocorre porque a tubulação sob o asfalto é muito pequena para a vazão do rio que corta o trecho. "Quando chove muito forte, enche o rio. Então, vai ter que ser refeito com uma tubulação muito maior para que a água não passe por cima do asfalto", disse. Metta também destacou que a abertura do processo licitatório desta obra deve acontecer em breve.

Histórico de transtornos na região

A região do Residencial Interlagos acumula episódios recentes de prejuízos materiais e perigo. Na noite do dia 29 de abril, uma Volkswagen Parati ficou completamente ilhada em uma baixada na mesma Rua Antônio Fernandes Porteiro. Na ocasião, o carro chegou a ser arrastado por alguns metros pela força da água e quase caiu em uma ribanceira. Na mesma noite, um outro veículo ficou ilhado na Rua Manoel Gonçalves Neto, também no Residencial Interlagos, exigindo o acionamento do Corpo de Bombeiros para o atendimento das ocorrências.

Chuva alaga via no Interlagos novamente; Prefeitura de Apucarana anuncia troca de tubulação
AutorFoto: Reprodução

Semanas antes, a forte chuva do dia 7 de março já havia deixado um rastro de destruição no bairro. A professora do Ensino Infantil Criscielen Rossi Mariano, de 40 anos, teve a casa invadida pela água após o muro de um terreno localizado nos fundos da sua propriedade ser derrubado pela enxurrada. A força da água destruiu móveis e eletrodomésticos, obrigando a moradora a pular a janela para escapar do incidente. O marido e o filho de seis anos não estavam na residência no momento do alagamento, e a cachorra da família só conseguiu se salvar após pular em cima da máquina de lavar.

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AutorFoto: Reprodução


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