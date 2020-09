Churrasco em família termina com homem preso por violência doméstica em Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 24 anos, por violência doméstica, neste sábado (8), em Apucarana.

De acordo o boletim, uma mulher acionou a policial após seu companheiro, o homem, de 24 anos, durante um churrasco em família, começar a agredi-la com socos e chutes.

No local, a equipe constatou um hematoma no olho esquerdo, na perna esquerda e no pé esquerdo da vítima, e diante dos fatos, prendeu o acursado e o encaminhou até a delegacia.

Outro caso de violência doméstica também aconteceu neste sábado (8), em Apucarana. De acordo com a PM, um homem estava espancando uma mulher. A equipe entrou em contato com o casal, que informou que os dois estavam bebendo, quando houve uma discussão com relação a separação.

O homem apresentava um arranhão no pescoço, já a mulher não aparentava ter lesão. No local, de acordo com o boletim, compareceu o filho do casal, que não quis dar queixa.