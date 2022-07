Choque reforça policiamento em Apucarana e região

Da Redação

Durante os próximos dias, diversas equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) irão reforçar o policiamento no município de Apucarana e região.

O intuito, de acordo com o 10º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Apucarana, é intensificar o patrulhamento ostensivo em todos os bairros das cidades, principalmente em locais com maior ocorrência de ilícitos.

Em conjunto com os policiais locais, as equipes CHOQUE realizam abordagens a pessoas e veículos, visando reduzir crimes como roubos, furtos, homicídios, tráfico de drogas, entre outros delitos.

Em Mauá da Serra, um homem foi preso com um mandado de prisão expedido pelo crime de roubo. Já em Califórnia, outro homem foi encontrado e, em seu desfavor havia duas ordens de prisão, que foram prontamente executadas.

Na cidade de Jandaia do Sul, um casal de adolescentes foi abordado e com o jovem, a PM localizou 45 porções de substância análoga ao crack e com a garota, havia 62 porções da mesma droga.

Em Apucarana, após abordagem de suspeitos, 2 homens foram detidos, 228g de substância análoga à cocaína e 225g de substância análoga à maconha foram apreendidas, além de uma balança de precisão.

Para denúncias: Emergência: 190/ WhatsApp para denúncias: (43) 99608-9469

