Chevrolet Cruze é furtado no centro de Apucarana

Até o momento, o carro não foi encontrado

Um carro modelo Chevrolet Cruze sedan, ano 2022 branco, placas RUK5C56, foi furtado no centro de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada na noite deste domingo (30) para registrar a ocorrência.

O dono do carro contou que estacionou o veículo por volta das 21h e ao retornar, às 22h, percebeu que o Cruze não estava no local, então ligou no 190. A PM realizou buscas, mas até o momento, carro não foi encontrado.

O carro estava estacionado na Travessa Yamato, área central da cidade. Dentro do veículo estavam 50 camisetas. A polícia tenta localizar imagens de segurança que ajudem na identificação do ladrão. Na semana passada, uma Hilux também foi furtada em Apucarana.

Um Uno e um Santana também foram furtados recentemente.

