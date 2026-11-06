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CENA INUSITADA

"Chegou o churrasco", brinca moradora após três vacas invadirem casa em Apucarana (PR); veja

Com uma vassoura na mão, moradora conduziu os animais para fora e contou que eles costumam passear pelo bairro

Escrito por Da Redação
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A empresária Lilian Dyene, de Apucarana (PR), recebeu uma visita inesperada na garagem de casa nesta sexta-feira (06). Três vacas entraram na residência pelo portão que estava aberto. A cena ocorreu por volta das 12h15 no Residencial Rosa Cazarini e foi registrada pelas câmeras de monitoramento do imóvel. Veja acima

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Os animais chegaram enquanto Lilian organizava a casa após a saída de trabalhadores que faziam uma instalação nos fundos do terreno. Durante o serviço, o portão ficou aberto para permitir as idas e vindas até uma caminhonete. Quando os profissionais foram embora, ela se distraiu com a limpeza e esqueceu de fechar o portão.


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AutorCâmeras gravaram a entrada das "visitantes" - Foto: Reprodução


A empresária contou ao TNOnline percebeu as vacas pelo vidro de casa e saiu para conduzir os animais de volta à rua. Segundo ela, os bovinos já são conhecidos dos moradores por circularem com frequência pela região. O dono de uma chácara na região utiliza as pastagens dos lotes residenciais que ainda não foram comercializados para alimentar o gado.

“Já é normal, elas passeiam pelo bairro todo aqui. Mas foi muito engraçado. Foi entrando uma atrás da outra”, contou.

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Com uma vassoura na mão, Lilian conseguiu retirar o trio de visitantes da garagem sem dificuldade. Embora tenha sentido receio ao se aproximar, ela relatou que os animais se mostraram dóceis.

“Para tirar foi tranquilo”, afirmou. “Bate um pouco de medo, mas deu para ver que eram bem mansinhas", conta.

Depois da visita, o susto deu lugar à brincadeira. Ao publicar as imagens no Instagram, a empresária aproveitou a presença das vacas para fazer um convite bem-humorado: “O churrasco do final de semana tá garantido, galera. Só trazer a cerveja”.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana CHURRASCO Comportamento Animal humor notícias locais
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