Chegada do Papai Noel ocorre nesta terça-feira em Apucarana

O bom velhinho Papai Noel chega a Apucarana nesta terça-feira (28/11), a partir das 19h30, no platô da Praça Rui Barbosa, em um evento permeado por requintes mágicos e circenses que prometem surpreender o público. Segundo adianta o prefeito Júnior da Femac, que irá entregar a chave da cidade, o ilustre visitante virá num trenó voador e distribuirá muitos bombons e bexigas às crianças. “Todas as famílias de Apucarana e região estão convidadas pela Prefeitura de Apucarana para dar as boas-vindas ao Papai Noel”, convida o prefeito.



Ele observa que a chegada o Papai Noel neste ano marca oficialmente não só o início do “Natal da Família”, mas também a contagem regressiva para o aniversário de 80 anos da cidade, que serão comemorados em 28 de janeiro. “Desde a sexta-feira (24/11) as luzes da decoração natalina de Apucarana já estão ativadas. Tudo muito bonito, para que os apucaranenses e famílias de toda a região visitem filmem e fotografem, eternizando momentos especiais em nossa cidade”, comenta o prefeito Júnior da Femac, pontuando que a partir desta terça-feira restarão 60 dias para os 80 anos de Apucarana.

Neste ano, os principais pontos que receberam peças iluminadas foram a Praça Rui Barbosa, Praça Semiramis Braga (bairro 28 de Janeiro), rotatórias centrais, barragem do Lago Jaboti e várias ruas e avenidas da área central. A secretária da Promoção Artística, Cultura e Turística (Promatur), professora Maria Agar Borba, revela que a chegada do “Noel” será marcada ainda por um belo espetáculo circense. “Um evento imperdível, preparado com muito carinho para encantar todas as famílias”, assinala a secretária. De acordo com ela, também já está tudo pronto para o início da agenda cultural de Natal, com diversas apresentações culturais e artísticas, além das tradicionais cantatas.

Na Praça Rui Barbosa, o “Natal da Família” também terá brinquedos gratuitos para as crianças, patrocinados pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), o trenzinho para passeios, além da “jardineira” da Viação Apucarana Ltda (VAL) para tours gratuitos pela área central. O funcionamento do comércio local, no período noturno até as 22 horas, começa no dia 7 de dezembro.

