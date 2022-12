Chegada do Papai Noel marca início da programação natalina; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Bom Velhinho foi recebido ao som de clássicos natalinos, com apoio do balé aéreo do Circo Tangará

Balé aéreo, música da Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva e muitas luzes prepararam o cenário para que autoridades e um público formado por uma multidão de pessoas, principalmente crianças de Apucarana - e de outras cidades da região - acompanhassem a chegada de Papai Noel.

continua após publicidade .

O personagem natalino, que dá o pontapé inicial para as comemorações de final de ano, chegou na noite desta quarta-feira (30) em grande estilo na Praça Rui Barbosa. O Bom Velhinho veio do alto - suspenso em um guindaste e cercado de bailarinos - e ‘aterrissou’ no meio do público presente para emocionar crianças e também os adultos.

“Todos os anos a gente vem, é uma tradição de família. Meus pais me traziam e agora eu trago os meus filhos”, afirma Maicon Leandro da Silva Almeida, pai de um menino de 4 anos e outro de 4 meses. O psicólogo aprovou o espetáculo e elogiou a decoração da Praça Rui Barbosa, que foi enfeitada com vários adereços iluminados.

continua após publicidade .

“Está muito bonito, muito mais lindo que no ano passado, Dessa vez capricharam e a praça está linda”, comenta a empresária Mônica Rossi, que também acompanhou os filhos.

O Bom Velhinho foi recebido ao som de clássicos natalinos, com apoio do balé aéreo do Circo Tangará. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

O personagem natalino, que abriu oficialmente a programação do “Natal é vida que nasce”, foi recebido pelo prefeito Junior da Femac, que esteve na solenidade acompanhado do vice-prefeito Paulo Vital, que entregou as chaves da cidade.



continua após publicidade .

“Papai Noel simboliza o espírito de Natal que a gente já vê pelas ruas, no sorriso das pessoas e a gente quer que o espírito de Natal reine na nossa cidade, como já está reinando”, comentou.

Segundo o prefeito Junior da Femac após dois anos de pandemia, em que famílias estiveram limitadas, neste ano a prefeitura trabalhou para propiciar um Natal encantador, sobretudo para as crianças.

COMÉRCIO

A recepção a Papai Noel marca o início da programação de fim de ano da Prefeitura de Apucarana, que está organizando uma série de apresentações culturais no Platô da Praça Rui Barbosa e em outros pontos da cidade. As atrações, todas gratuitas, seguem até o dia 23 de dezembro.

continua após publicidade .

Na próxima semana, o comércio de rua também começa a funcionar em horário estendido.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), a partir de quarta-feira (7), as lojas de rua atendem das 9 horas até as 22 horas. O comércio também funcionará todos os sábados, das 9 horas às 18 horas, até a véspera do Natal, 24 de dezembro. No dia 18 de dezembro, domingo, o comércio funcionará, excepcionalmente, das 9 às 18 horas

Siga o TNOnline no Google News