Chegada do Papai Noel abre festividades em Apucarana

A chegada do Papai Noel, que aconteceu na noite deste sábado (11), abriu as festividades natalinas em Apucarana. O Bom Velhinho apareceu no platô da Praça Rui Barbosa, em cima do caminhão dos bombeiros, contagiando as crianças com a magia do Natal.

Papai Noel protagonizou momentos especiais com as crianças. Cantaram e rezaram juntos, e deixou uma mensagem: “Papai Noel não representa presente, mas sim a magia do Natal.”

Após receber a chave da cidade das mãos do prefeito Junior da Femac e do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia), Wanderlei Faganello, Papai Noel saudou mais uma vez as crianças e desejou a todos um “Feliz Natal”.

“Obrigado pela presença de todos aqui nesta noite, mostrando como Apucarana é forte. Há dois anos que essa festa natalina na praça não acontecia. Graças à vacina e ao trabalho dos profissionais da saúde foi possível nos reunir novamente. É uma alegria muito grande ver tantas crianças e famílias nesta noite tão especial. Que o Natal em Apucarana seja de saúde, paz, alegria e muita fé cristã”, disse Junior da Femac ao lado do vice-prefeito, Paulo Vital.

Enquanto aguardava a presença do Papai Noel, o grande público concentrado no platô da Praça Rui Barbosa assistiu a apresentação da Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva, que presenteou a todos com um clássico concerto natalino. A festa de chegada do Papai Noel foi encerrada com distribuição de bombom para as crianças.

A festa da chegada do Papai Noel, acompanhada por vereadores e secretários municipais, foi organizada pela prefeitura, através da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur).

Programação cultural de Natal, elaborada pela Secretaria da Promoção Artística, Cultura e Turística (Promatur), terá apresentações diárias em locais como o platô da Praça Rui Barbosa e o Espaço das Feiras. A programação completa pode ser consultada no site da prefeitura – www.apucarana.pr.gov.br e no quadro abaixo.

Responsável pela agenda, o superintendente Mário Felippe Rodrigues conta que a programação traz atrações para todas as idades. “Artistas e grupos artísticos de Apucarana e outras cidades da região, como Londrina, Rolândia e Jandaia do Sul, que vão abrilhantar as noites apucaranenses até as vésperas do Natal”, diz Rodrigues. Também vão estar envolvidos nas apresentações alunos da rede municipal de ensino e da Escola Municipal de Arte.

Confira a agenda natalina de Apucarana

– 12/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20h30 – Apresentações instrumentais – Grupo Lilases

21h15 – Salsa – Escola Municipal de Dança

21h40 – Dança Italiana – Escola Municipal de Dança

– 13/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Balé – Ballet Pavlova

20 horas – Canto – Acceel – Coro Clebrare

– 14/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Canto, danças e teatro – Coral da Unidade Social

21 horas – Apresentação instrumental – Renato Sax

– 15/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20 horas – Canto – (Autarquia Municipal de Educação – AME)

– 16/12 – Espaço das Feiras

19 horas – Show musical – Geanzera e Bel Acústico

– 17/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Danças populares – Escola Municipal de Dança

20 horas – Show musical sertanejo raiz – Robison Canuto

– 18/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20 horas – Batucada brasileira – Escola Municipal de Dança

20h30 – Apresentações musicais – Bonde do Buzão

– 19/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20h30 – Danças – Escola Municipal de Dança

21 horas – Cantata de Natal – Coral Nossa Senhora Aparecida

– 20/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20 horas – Danças, balé e artes marciais – Academia Life Team

– 21/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Canto – Coral Assembleia de Deus

20h30 – Apresentações circenses – Circo Hares

– 22/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Canto – Grupo Afro Apucarana

20 horas – Canto – Companhia Folia de Reis

21 horas – Apresentações musicais – Coral São José