Chassi de moto furtada é encontrado em loteamento de Apucarana

A sexta-feira, dia 7 de julho, foi movimentada em Apucarana, norte do Paraná, em relação ao setor policial. A Polícia Militar (PM) da cidade foi acionada para atender duas situações de veículos abandonados em diferentes bairros.

A primeira foi registrada na Rua José Francisco Ferreira, no Loteamento Texas, local onde foi encontrado peças de uma moto. Uma equipe se desdobrou até o endereço e se deparou com o objeto, que se tratava de um chassi.

Eles averiguaram o número do chassi e descobriram que pertence a uma moto com alerta de furto/roubo. A peça de ferro foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para as devidas providências.

No segundo caso, a PM recebeu a informação de que havia um carro abandonado na Estrada Sebastião Piassa, no Residencial Interlagos. O veículo, um Volkswagen Santana, havia sido furtado e foi deixado no endereço citado anteriormente.

Como vem ocorrendo, os criminosos furtaram o automóvel para retirar peças. A PM informou que o santana estava sem as quatro rodas, sem o estepe e a bateria.

O carro também foi guinchado para a 17ª Subdivisão Policial.

