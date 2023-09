Chamas consomem residência de madeira em Apucarana; família perde tudo

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a um incêndio em uma residência na Rua Ari Barroso, na Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná. Ainda conforme a corporação, o imóvel fica localizado a poucas quadras da Avenida Minas Gerais, trecho urbano da BR-376.

A equipe de reportagem do TnOnline entrou em contato com os bombeiros, que informaram que foram acionados por volta das 13h30 para controlar as chamas. A corporação disse ainda que não há vítimas, mas o incêndio tomou grandes proporções e comprometeu a estrutura do imóvel.

Ainda não há detalhes sobre o que provocou o incidente.

Imagens enviadas à redação mostram as chamas consumindo a residência de madeira. Veja:

Moradores da região afirmaram que não puderam ajudar no combate ao fogo, pois as casas da rua onde o fato foi registrado estão sem água.

Conforme testemunhas, a família que vive na residência perdeu tudo por conta do incêndio. Quem puder ajudar, pode entrar em contato com o Alexandre, através do número (43) 99970-1112, ou com o Elson, pelo (43) 98835-4900.

Eles, que são irmãos, contam com a ajuda da população.

