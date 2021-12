Cestas básicas são doadas à assistência social de Apucarana

Da Redação

Com o objetivo de garantir alimento na mesa de famílias carentes neste Natal, nesta segunda-feira (15) o Super Muffato doou 370 cestas básicas para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Apucarana. As cerca de quatro toneladas de alimentos serão repassadas para famílias cadastradas junto a entidades sociais e aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

As cestas foram repassadas em ato que contou com a presença de Georg Lorenz, gerente da unidade do Muffato localizada na Avenida Minas Gerais, e de Sérgio da Silva, gerente da nova unidade situada no Bairro da Igrejinha. “A iniciativa integrou a campanha dos selos desenvolvida nos últimos quatro meses. Se fosse atingida a meta de selos estipulada, iríamos distribuir 100 toneladas de alimentos nas cidades com a bandeira Super Muffato. Conseguimos alcançar essa meta antecipadamente, o que garantiu a entrega destas 370 cestas básicas em Apucarana”, explica Lorenz.

O gerente do Muffato afirma ainda que a empresa e colaboradores decidiram fazer a ação como forma de contribuir com as famílias carentes, que ficaram ainda mais vulneráveis com a pandemia do coronavírus. “É uma forma de retribuir o carinho dos consumidores com o grupo e também de garantir alimento na mesa de muitas famílias neste Natal”, ressalta Lorenz.

A secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, reforça que a pandemia aumentou a quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade social. “A demanda por cestas básicas aumentou muito neste período e toda a contribuição é sempre bem vinda. Vamos encaminhar essas cestas recebidas na maior parte para os CRAS e também para instituições de acolhimento de idosos, crianças, pessoas com deficiência e população em situação de rua”, informa Nazarko.