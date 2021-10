Da Redação

Cesta básica vira caso de polícia em Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na noite desta quinta-feira (21), por uma mulher que disse que um homem estava ameaçando disparar tiros contra sua casa por conta da dívida de uma cesta básica. A ocorrência foi registrada no Bairro Novo Horizonte.

A mulher, de acordo com a PM, disse que ganhou a cesta, mas que já havia consumido os produtos e alimentos. Conforme a vítima, o homem acabou fugindo do local. A equipe orientou a solicitante e fez rondas, com a intenção de localizar o autor das ameaças.

No entanto, segundo o boletim, ele não foi localizado.