Cesta básica fica mais cara em Apucarana e Arapongas; confira

Entre os meses de setembro e outubro de 2022 o preço da Cesta Básica no município de Apucarana teve um aumento de seu custo em 0,50%

Entre os meses de setembro e outubro de 2022 o preço da Cesta Básica no município de Apucarana teve um aumento de seu custo em 0,50%, passando dos R$ 648,45 em setembro para R$ 651,67 em outubro de 2022. Os itens que apresentaram os aumentos de preços relativos foram: manteiga (10,70%), tomate (10,31%), farinha de mandioca (8,39%), açúcar (7,43%), pão francês (1,22%), café em pó (0,99%), batata (0,91%) e arroz agulhinha (0,40%). Os itens que apresentaram reduções de preços relativos foram: banana prata (-5,13%), carne bovina (-1,75%), óleo de soja (-1,62%), feijão (-0,40%) e leite longa vida (-0,40%).

O aumento do preço da Cesta Básica em termos absolutos foi de R$ 3,22 e foi puxado pelo aumento dos preços médios do tomate e da manteiga que, juntos, aumentaram R$ 8,50 no mês de referência. Os preços médios da carne bovina e da batata é que seguraram um pouco o preço da Cesta Básica. Juntos eles baixaram o custo total em R$ 7,98.

Considerando o custo atual da Cesta Básica o tempo de trabalho necessário para que um trabalhador remunerado pelo salário mínimo vigente na região, na data da coleta dos dados, consiga comprar a referida cesta ficou equivalente a 118 horas e 17 minutos, contra 117 horas e 42 minutos do mês anterior.

SALÁRIO MÍNIMO NOMINAL E NECESSÁRIO PARA APUCARANA

O valor aferido para a Cesta Básica regional equivale a 53,8% do valor do salário mínimo nominal de outubro, que é de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) mensais. Já o salário mínimo

necessário para os trabalhadores da região, com base nos critérios metodológicos da pesquisa, ficou estimado em R$ 4.203,73 (quatro mil, duzentos e três reais e setenta e três centavos).

CESTA BÁSICA PARA O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

Entre os meses de setembro e outubro de 2022 o preço da Cesta Básica no município de Arapongas apresentou um aumento de seu custo em 1,78%, passando dos R$ 650,13 de setembro para R$ 661,73 em outubro de 2022. Os itens que tiveram aumentos de preços foram: batata (20,18%), tomate (9,96%), farinha de mandioca (3,59%), feijão carioquinha (3,53%), café em pó (2,20%), pão francês (1,25%), carne bovina (0,21%) e açúcar cristal (0,09%). Os itens que apresentaram reduções de preços relativos foram: óleo de soja (-2,87%), leite (-2,82%), manteiga (-0,46%), arroz agulhinha (- 0,30) e banana prata (-0,24%). O aumento do preço da Cesta Básica em Arapongas, em termos absolutos, foi de R$ 11,60.

SALÁRIO MÍNIMO NOMINAL E NECESSÁRIO PARA ARAPONGAS

O valor analisado para a Cesta Básica regional equivale a 54,6% do valor do salário mínimo nominal de outubro, que é de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) mensais. O salário mínimo necessário para os trabalhadores da região de Arapongas, com base nos critérios metodológicos da pesquisa, ficou estimado em R$ 4.268,62 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Com base neste valor da cesta básica, concluímos que um trabalhador que recebe o salário mínimo nominal de R$1.212,00, para adquirir

