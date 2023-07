Cesta básica: dados mostram variação de preços de até 100% em produtos

O mesmo produto com preços com uma diferença superior a 100%. É o que mostra pesquisa realizada pelo colegiado do curso de Economia do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que levantou preços de 56 itens de mercearia, higiene, limpeza e alimentos frescos em seis supermercados da cidade.

Os dados foram coletados no dia 1º de julho e mostram uma diferença média de 33,2% nos produtos adquiridos pelos menores e maiores preços. Isso significa que caso os 56 itens sejam comprados pelo preço mínimo, a cesta custa RS 509,84. Já se foram praticados os preços máximos, a mesma cesta passa a custar R$ 679,52, uma diferença de R$ 170,68.

Analisando os itens separadamente, a maior diferença entre os preços mínimos e máximos, detectada no setor de alimentos é de 148,61% no produto sal refinado, com preços variando de R$ 1,79 a R$ 4,45. No setor de higiene, a maior variação é no creme dental Close’up 90 gramas, comercializado no dia da pesquisa entre R$ 2,69 e R$ 6,59 (138%). Também no setor de higiene chama atenção a diferença de preços no papel higiênico folha simples (127,8%), comercializado com preços entre R$ 7,24 mínimo e R$ 16,49.

Estes números, afirma o professor Acir Bacon, coordenador da pesquisa, deixa clara a importância do consumidor realizar pesquisa antes de realizar a compra de produtos da cesta básica, visto que são expressivas as diferenças dos preços, de um mesmo produto, pelos supermercados da cidade.

Mesmo pensamento tem o coordenador do Procon Apucarana, advogado José Carlos Balan, entendendo como fundamental não levar em consideração a marca do produto, mas sim o valor praticado pelos supermercadistas, possibilitando assim uma economia significativa nas compras mensais.

Confira os dados da pesquisa:

