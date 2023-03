Cervejaria apucaranense participa do Concurso Brasileiro de Cervejas

Da Redação

A Dalle Cervejaria, uma empresa genuinamente apucaranense, produtora de cerveja artesanal, estará participando pela segunda vez de um dos maiores concursos de cerveja artesanais do planeta. Trata-se do Concurso Brasileiro de Cervejas, com a presença de 565 cervejarias de todo o Brasil, que estarão disputando as medalhas na “Semana da Cerveja Brasileira”, em Blumenau, Santa Catarina.

O evento teve um recorde neste ano, superando em 12% a marca do ano passado. Estão inscritas 4.085 amostras de 565 cervejarias. O prefeito Junior da Femac foi convidado para experimentar as duas amostras da Dalle Cervejaria, que concorrem no Concurso Brasileiro de Cervejas.

“Para nós apucaranenses é uma grande honra estar presente na fase final deste evento nacional, entre as melhores cervejas do Brasil”, comentou o prefeito, frisando que gostou muito das duas cervejas de Apucarana que irão concorrer neste início de semana em Blumenau.

O empresário e mestre cervejeiro, Wanderlei Faganello, ao lado de outro mestre do ramo, Regius Oliveira, informa que a empresa de Apucarana concorre em duas categorias. “Uma delas no estilo mais competitivo, o da cerveja estilo American Lager, com a cerveja Haywa American Lager, da marca Dalle Haywa.

A outra cerveja apresentada pelos apucaranenses é a Haywa Fiapo de Manga, da marca Dalle Haywa, na categoria Brazilian Styles (estilo Catharina Sour).

A 11ª edição do Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC), de 6 a 8 de março, em Blumenau (SC), consolida o evento como um dos maiores do planeta. São 4.085 amostras inscritas por 565 cervejarias de 25 Estados brasileiros, sendo a maior participação na história.

Juliana Oliveira, coordenadora geral do concurso, informa que o julgamento das amostras será no Don Concept Hall, enquanto a premiação ocorrerá no setor 3 do Parque Vila Germânica, dentro do Festival Brasileiro da Cerveja. Ambos estão dentro da Semana da Cerveja Brasileira, que também congrega a 1ª Conferência Internacional de Concursos Cervejeiros, a entrega da Comenda da Cerveja Brasileira, o Congresso Internacional da Cerveja e a Feira Brasileira da Cerveja.

