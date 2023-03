Cerveja e refrigerantes são furtados de comércio em Apucarana

Da Redação

Os cadeados da porta foram arrombados

Cervejas, refrigerantes, um notebook e dinheiro foram furtados de uma lanchonete localizada no centro de Apucarana. A dona do local chamou a Polícia Militar (PM) na manhã desta terça-feira (28) e contou que ao chegar para trabalhar percebeu que os cadeados da porta foram arrombados.

Ainda de acordo com a comerciante, a lanchonete estava toda revirada. Do local foram furtados R$35, um notebook marca Acer, 15 refrigerantes além de 10 cervejas.

A PM registrou um Boletim de Ocorrência e orientou a vítima. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa.

PM recupera carros que foram furtados em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou dois carros que foram furtados na cidade. O primeiro veículo, um Fiat Palio, foi encontrado abandonado na Rua Presidente Getúlio Vargas, no Núcleo Marcos Freire, no começo da madrugada desta quarta-feira (1/3).

O proprietário foi avisado, compareceu no local com a chave reserva e o Palio foi levado para a delegacia, para depois ser devolvido ao dono. O outro carro, um Gol, foi localizado por volta das 4h13 da madrugada, abandonado na Rua Ferro, no Parque Industrial Norte. O veículo também foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

