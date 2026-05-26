Cerimônia no Cerávolo une iniciação de cursos técnicos e prêmio por desempenho escolar

O Colégio Estadual Cerávolo, em Apucarana (PR), promoveu a cerimônia de iniciação técnica dos cursos técnicos integrados e subsequentes, marcando oficialmente o início de uma nova etapa na formação profissional de seus estudantes.

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O evento realizado na semana passada reuniu alunos, familiares, professores e autoridades em um momento de celebração e acolhimento aos estudantes dos cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio, Recursos Humanos, Transações Imobiliárias, Segurança do Trabalho, Farmácia, Estética e Enfermagem.

Um dos momentos mais simbólicos da cerimônia foi a entrega dos jalecos aos estudantes dos cursos da área da saúde, representando o compromisso com a ética, a responsabilidade e a dedicação que a formação técnica exige.

Além da iniciação dos cursos, a noite também foi marcada por uma importante homenagem ao Colégio Cerávolo. A instituição recebeu a Moção de Aplausos, honraria concedida pela Câmara Municipal de Apucarana por proposição do vereador Lucas Leugi, em reconhecimento ao excelente desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), consolidando o Cerávolo como a escola pública com o melhor desempenho no município.

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A cerimônia reforçou o compromisso do Colégio Cerávolo com a formação acadêmica e profissional de excelência, celebrando conquistas e projetando novas oportunidades para seus estudantes.



