Cerimônia marca homenagem a médicos em Apucarana; veja

O Hospital da Providência realizou nesta quarta-feira (20) uma comemoração pela passagem do Dia do Médico, celebrando no dia 18 de outubro. O evento, com homenagens voltadas a reconhecer a importância deste profissional no enfrentamento à pandemia de Covid-19 foi marcado por três momentos.

O primeiro foi a entrega de “Moção de Aplausos” da Câmara Municipal, por iniciativa do presidente do Legislativo, vereador Fransciley Preto Poim, ao diretor clínico do Hospital da Providência, Dr Leonardo Marchi, e ao diretor técnico da instituição, Dr Sérgio Seidi Uchida. “Recebam essa homenagem como reconhecimento pelo trabalho dos profissionais da saúde e toda a equipe do hospital que atuam na linha de frente no combate a Covid. Vocês merecem todas as honrarias por cuidar de milhares de vidas neste momento tão difícil de pandemia. Em nome desses dois médicos, nossos sinceros agradecimentos a cada membro da equipe de profissionais do nosso hospital”, disse Poim.

A diretora geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, também foi homenageada com a recebimento, pelas mãos do prefeito Junior da Femac, de um certificado de agradecimento em nome de todos os colaboradores do Hospital da Providência e Materno Infantil que atuaram diretamente no enfrentamento da pandemia.

O Hospital da Providência, por sua vez, também realizou homenagens com a entrega das primeiras Comendas Santa Luíza de Marillac da instituição a membros do seu corpo clínico, em reconhecimento ao trabalho que realizaram e vem realizando no enfrentamento da pandemia. De acordo com o diretor executivo da Providência Guilherme Borges, “o hospital chegou a ter 101 pacientes atendidos e não fechou as portas para ninguém graças a soma de esforços do corpo clínico, demais colaboradores, poder público e comunidade.”

“A comenda de Santa Luísa é uma honraria de coragem e amor ao próximo. O corpo clínico e demais colaboradores que atuaram na linha de frente da pandemia deixaram um legado e estamos expressando a nossa gratidão e reconhecimento”, disse irmã Geovana, que também estendeu a honraria aos residentes da clínica médica do hospital.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, esse ano a gratidão e o reconhecimento são marcados pela emoção. “Através da moção de aplausos ao Dr Leonardo Marchi e Dr Sergio Uchida estendo meu muito obrigada a todos os médicos que estão nos ajudando a vencer essa pandemia. O primeiro caso de Covid em Apucarana foi registrado no dia 9 de abril de 2020 e até agora 493 apucaranenses perderam a vida para essa doença, mas é preciso destacar que nossos médicos salvaram milhares de vidas. Gratidão por não terem recuado e continuar enfrentando essa adversidade poderosa. Com certeza, cada um de vocês atenderam um chamamento de Deus”, afirma Junior da Femac.

