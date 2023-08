Cerimônia de abertura dos JEP's tem grande público no Lagoão

O Ginásio de Esportes Lagoão recebeu um grande público na noite desta sexta-feira (4), durante a abertura cerimonial da fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), competição que tem a presença de alunos/atletas de 12 a 14 anos e reunirá 6.413 participantes, representando 718 colégios de 194 municípios do Estado.

Milhares de pessoas presenciaram um espetáculo de luzes coloridas, com animação do DJ André Olly, com mega robôs de LED e apresentações de danças e de ginástica rítmica. Atrações do esporte, como o jogador apucaranense Rafael Hidalgo Lobato, ex-Seleção Brasileira de handebol, e do atleta de vôlei de praia Emanuel Fernando Scheffer Rego, campeão olímpico e mundial pelo Brasil, marcaram presença.

Presente na solenidade de abertura, o prefeito Junior da Femac destacou que ao sediar mais uma edição da final dos JEP’s Apucarana se consolida como a ‘Casa do Esporte’ no estado. “Colheremos bons frutos dessa iniciativa e desse que é o maior evento esportivo já realizado em Apucarana”, afirmou o prefeito, que fez um convite à população da cidade para acompanhar os jogos. “Vamos acompanhar esses jogos, essa energia que o esporte proporciona”, comenta.

Apucarana sediará a competição até o dia 12 de agosto. Durante os nove dias, serão envolvidas 18 modalidades: atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, futsal ACD, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, golf 7 e xadrez.

Doze delas já começam neste sábado (5): tênis de mesa, xadrez, voleibol e vôlei de praia iniciando às 8h30; judô, ginástica rítmica, handebol e karatê, a partir das 9 horas; a natação às 9h10; com o atletismo e o ciclismo acontecendo às 14h30.

Nessas disputas, Apucarana terá representantes dos colégios Evolução, Mater Dei, Nossa Senhora da Glória, Canadá, São José, Alberto Santos Dumont, Padre José Canale, Nilo Cairo, Polivalente, Izidoro Luiz Cerávolo, Tadashi Enomoto e Godoma de Oliveira. As equipes da cidade anfitriã farão as suas estreias neste sábado no vôlei de praia e no handebol.

Pelo handebol masculino, às 16h30, no Complexo Esportivo Áureo Caixote, o Colégio São José joga contra o Colégio Dom Bosco, de Mariluz.

No vôlei de praia masculino, às 15 horas, na AABB, o São José enfrenta o Colégio Eugênio Almeida, de São Mateus do Sul. Às 16h30, no mesmo local pela categoria feminina, o São José encara o Colégio Darlei Adad, de Campo Largo.

