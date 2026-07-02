Cerejeiras florescem e transformam paisagem de Apucarana

Introduzida no município por imigrantes japoneses, a espécie se adaptou e continua sendo reproduzida em mudas pela prefeitura

Com a chegada da estação mais fria do ano, as cerejeiras-ornamentais iniciam seu show particular em Apucarana (PR). Efêmera, mas de uma beleza ímpar, a florada da sakura – árvore símbolo do Japão – está presente do centro aos bairros, encantando apucaranenses e visitantes com um rosa vibrante.

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Introduzida no município por imigrantes japoneses, a espécie se adaptou ao clima local e continua sendo reproduzida em mudas pela Prefeitura de Apucarana, por meio do viveiro municipal. Pela sua beleza e tradição, o prefeito Rodolfo Mota salienta que a sakura tornou-se um símbolo da cidade.

“Essa florada já faz parte da nossa identidade e representa uma tradição que preserva a história e homenageia a importante contribuição da comunidade japonesa para o desenvolvimento do nosso município. Ao mesmo tempo, reforça o nosso compromisso com o meio ambiente, sendo uma espécie muito adequada para a arborização urbana por seu porte e adaptação ao nosso clima, conciliando beleza, qualidade ambiental e bem-estar para a população. Por isso, a Prefeitura segue produzindo mudas e incentivando o plantio, para que esse patrimônio natural continue encantando as próximas gerações”, diz o prefeito.

Segundo registro da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), fundada e mantida pela colônia japonesa, a florada apucaranense teve início a partir do plantio de 100 mudas cultivadas pela Matsumikai (Associação dos Idosos da Acea), na época presidida por Hatsuishi Kinoshita. O técnico agrícola da Prefeitura de Apucarana, Sérgio Bobig, informa que o viveiro municipal mantém atualmente cerca de 5 mil mudas de cerejeira disponíveis para a população. “Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para retirar a requisição e, em seguida, buscar a muda no viveiro. Há exemplares de diferentes tamanhos, desde mudas menores até plantas mais desenvolvidas”, explica.

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Bobig destaca ainda que a florada da cerejeira-ornamental deste ano está mais intensa do que a registrada em 2025 em razão das baixas temperaturas ocorridas nas últimas semanas. “A cerejeira precisa do frio para florescer. Como tivemos um período de frio mais intenso neste ano, a floração foi muito mais abundante. No ano passado, como o inverno foi mais ameno, houve bem menos flores”, afirma.

Mudas

O viveiro da Prefeitura de Apucarana disponibiliza gratuitamente mudas de cerejeira-ornamental e outras espécies como quaresmeira, ipê, aroeira salsa, manacá da serra, palmeira imperial, oiti e ibisco. “Cada cidadão residente na cidade tem direito a duas mudas gratuitas para serem plantadas defronte a residência. Basta procurar a secretaria e fazer a requisição para posterior retirada junto ao viveiro municipal”, reforça Leandro Gustavo Pires, secretário municipal de Meio Ambiente.

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O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Avenida Jaboti, 1.715, junto ao Parque Municipal Jaboti. O telefone de contato é o 3423-0142; 3424-2633; 99967-0324.



