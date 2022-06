Cerejeiras: entenda o significado da flor que encanta Apucarana

Da Redação

Durante a época mais fria do ano, a natureza manifesta sua resistência encantadora com a florada da cerejeira. As flores da árvore embelezam a cidade de Apucarana e proporcionam à população espaços que cativam e deslumbram. A cidade é uma das

As cerejeiras-ornamentais (sakura) chegaram na cidade pelas mãos dos primeiros imigrantes japoneses. A árvore, símbolo da terra do sol nascente, encontrou na cidade do Norte do Paraná um clima favorável e, com o passar do tempo, tornou-se também sinônimo de Apucarana.

Conforme a Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), fundada e mantida pela colônia japonesa, a florada apucaranense teve início a partir do plantio de 100 mudas pela Matsumikai (Associação dos Idosos da Acea).

Significado

Além de encantar a população, a flor de cerejeira significa a beleza feminina e simboliza o amor, a felicidade, a renovação e a esperança. É uma flor de origem asiática, conhecida como “Sakura”, a flor nacional do Japão, onde estão documentadas mais de 300 variedades de cerejeiras.

Uma lenda conta que a palavra "Sakura" surgiu com a princesa Konohana Sakuya Hime, que caiu do céu perto do Monte Fuji, tendo se transformado nessa bonita flor. Também existe uma crença que o cultivo de arroz poderá ter originado a palavra, tendo em conta que "Kura" era o depósito onde esse alimento (visto por muitos japoneses como uma oferta divina) era guardado.

Os samurais, os guerreiros japoneses, eram grandes apreciadores da flor de cerejeira. Desde aqueles tempos, passou a estar associada à efemeridade da existência humana e ao lema dos samurais: viver o presente sem medo. Assim, a flor de cerejeira está também associada ao código do samurai, o Bushido.

Arte japonesa

A cerejeira é uma flor muito desenhada no “Moku Hanga”, uma arte japonesa tradicional semelhante à xilogravura, em que a madeira serve de matriz para impressão de gravuras e estampas japonesas. A flor de cerejeira é muito usada na decoração, e flores de cerejeira artificiais são usadas para embelezar ambientes.



A flor de cerejeira também é muito popular na arte tradicional japonesa do origami, que através de dobras específicas em papel, cria objetos e animais. Uma flor de cerejeira em origami representa uma junção de dois aspectos fundamentais da cultura japonesa.

O fruto da cerejeira, a cereja, é considerado o maior símbolo de sensualidade, erotismo e sexualidade, principalmente pela cor vermelha intensa.

Existem vários tipos de cerejeiras, algumas com fruto comestível (cereja), outros com fruto não comestível e ainda outros que não apresentam frutos. No Japão, as cerejeiras mais populares são as decorativas, que não apresentam frutos ou têm frutos pequenos e não comestíveis.

História

A primeira referência escrita conhecida da flor de cerejeira é registrada no Kojiki, no ano 712, durante o governo da Imperatriz Gemmei. O Kojiki é uma compilação de relatos orais das origens do Japão, e procurou estabelecer uma identidade original que provasse que a cultura japonesa se desenvolvia de forma autônoma em relação a outras regiões.

Assim, o Kojiki descreveu o que veio a ser conhecido como o “espírito japonês” e por isso a flor de cerejeira é amplamente apreciada no Japão como símbolo de identidade nacional.

Com informações do site 'Significados'.