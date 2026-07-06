Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
JARDIM AMÉRICA

Cerco policial contra irmãos termina com um preso e um fugitivo em Apucarana

Disparos de arma de fogo foram registrados no início da ocorrência; suspeito que conseguiu escapar pode estar armado

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 13:28:47 Editado em 06.07.2026, 13:28:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Cerco policial contra irmãos termina com um preso e um fugitivo em Apucarana
Autor Operação da Polícia Civil contou com apoio da GCM - Foto: Divulgação GCM

Uma operação policial para o cumprimento de mandados de prisão contra dois irmãos mobilizou equipes da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM), na manhã desta segunda-feira (6), na região do Jardim América, em Apucarana. A ação resultou na prisão de um dos suspeitos, enquanto o outro conseguiu fugir pulando pelos telhados de residências vizinhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Houve registro de disparos de arma de fogo no início da ocorrência, o que chamou a atenção dos moradores e mobilizou o apoio da GCM nas proximidades do Parque do Japira.

-LEIA MAIS: Morre aos 85 anos o advogado e ex-vereador de Apucarana Lourival Lino de Souza

Os policiais civis realizavam o cerco quando um dos alvos percebeu a aproximação e iniciou a fuga. Diante da situação, a Polícia Civil solicitou o apoio imediato dos guardas municipais que patrulhavam a região para cercar todo o quarteirão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diversas viaturas foram empenhadas na tentativa de localizar o foragido, que possivelmente está armado. Até o momento, o homem não foi localizado, e as buscas continuam em andamento na região.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana GCM Jardim América polícia civil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV