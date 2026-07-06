Cerco policial contra irmãos termina com um preso e um fugitivo em Apucarana
Disparos de arma de fogo foram registrados no início da ocorrência; suspeito que conseguiu escapar pode estar armado
Uma operação policial para o cumprimento de mandados de prisão contra dois irmãos mobilizou equipes da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM), na manhã desta segunda-feira (6), na região do Jardim América, em Apucarana. A ação resultou na prisão de um dos suspeitos, enquanto o outro conseguiu fugir pulando pelos telhados de residências vizinhas.
Houve registro de disparos de arma de fogo no início da ocorrência, o que chamou a atenção dos moradores e mobilizou o apoio da GCM nas proximidades do Parque do Japira.
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Os policiais civis realizavam o cerco quando um dos alvos percebeu a aproximação e iniciou a fuga. Diante da situação, a Polícia Civil solicitou o apoio imediato dos guardas municipais que patrulhavam a região para cercar todo o quarteirão.
Diversas viaturas foram empenhadas na tentativa de localizar o foragido, que possivelmente está armado. Até o momento, o homem não foi localizado, e as buscas continuam em andamento na região.