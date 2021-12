Da Redação

Cerco digital: câmeras em Apucarana auxiliam na segurança

As câmeras espalhadas pela cidade e integradas ao serviço de monitoramento e compartilhamento de imagens estão revolucionando o trabalho das forças de segurança, em Apucarana. Acidentes, crimes de difícil elucidação ou comprovação - o caso recente foi uma importunação sexual contra uma jovem, flagrado por um dos equipamentos de monitoramento no centro da cidade - têm alcançado punições de forma mais rápida e assertiva, graças às imagens.

De acordo com a prefeitura, se somadas, todas as câmeras espalhadas pela cidade, entre pontos de monitoramento turísticos, prédios públicos, escolas e as instaladas através de parceria público-privada, que disponibilizam as imagens para o município, são quase 800 pontos no total. Em licitação, estão outras 200 câmeras, que deverão ser instaladas no ano que vem, nos prédios das Unidades Básicas de Saúde, chegando a quase mil pontos monitorados.

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, explica que o ‘cerco digital’ ocorre com a prestação de serviço da empresa Premier Segurança Virtual, através de chamamento público, sem custo aos cofres municipais. “Através da parceria, todas as forças de segurança da cidade podem acessar as imagens das câmeras voltadas para rua instaladas pela empresa, que também forneceu mais 20 câmeras ao município. Funciona como um ganha-ganha, para ambas as partes, mas a maior beneficiada, sem dúvidas, é a comunidade”, sustenta Mendes.

ACESSO

As imagens do circuito de monitoramento do município estão disponíveis também para qualquer cidadão de Apucarana que consiga comprovar que necessita das filmagens para fins justificáveis. Segundo Carlos Mendes, do Idepplan, um decreto regulariza o acesso às informações. “Qualquer cidadão poderá solicitar imagens aqui na prefeitura. A solicitação passará por uma análise baseada no decreto que regulamenta o serviço”, explicou.

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, ressalta que as câmeras de monitoramento auxiliam bastante o trabalho investigativo da Polícia Civil. “Os sistemas de monitoramento instalados na cidade são um instrumento muito importante para fins de investigação e também para autuação em flagrante. A polícia conseguiu elucidar diversos casos com auxílio do sistema de monitoramento instalado na cidade, bem como nas residências que disponibilizam as imagens à polícia”, afirma.

Para o diretor da Guarda Civil Municipal Jefferson Zanon, as imagens são determinantes para a rápida resolução de crimes. “É uma ferramenta a mais que podemos usar em prol da sociedade. Hoje em dia a segurança tem que caminhar com a tecnologia, então essa parceria tem produzido bons frutos e ótimos resultados. Já tivemos situações em furtos de residências, em que, através das câmeras, o autor foi reconhecido e os pertences recuperados”, ressaltou.

Por, Aline Andrade - jornalista