Cerco de Jericó começa nesta quinta no Santuário São José; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Grupo de Oração São José Marello já está com tudo pronto para a realização de mais uma edição do Cerco de Jericó, que começa nesta quinta-feira (21), no Santuário São José em Apucarana às 20 horas e se estende até 1º de setembro. Serão sete semanas de missas com oração para os fiéis pedir por cura e libertação de todos os males.

continua após publicidade .

A programação conta com missas, momentos de louvor, oração por cura e libertação e Adoração ao Santíssimo Sacramento. Diversos temas serão abordados, além de contar com padres visitantes das arquidioceses de Londrina, Maringá e também da Diocese de Apucarana.

Para mais informações, basta entrar em contato com a secretaria do Santuário São José através do número (43) 9.9610-3775.

continua após publicidade .

O que é o Cerco de Jericó?

O Cerco de Jericó é uma campanha de sete dias de oração diante de Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Sua inspiração mais remota encontra-se no capítulo 6 do livro de Josué.

O texto sagrado nos conta que antes de chegar à terra prometida o povo de Israel se viu diante das grandes muralhas de Jericó que o impedia de prosseguir a caminhada. Obedecendo a voz de Deus, Josué, sucessor de Moisés e líder do povo, convidou os israelitas a orarem durante sete dias e sete noites rodeando as muralhas de Jericó, tendo à frente a Arca da Aliança, sinal da presença de Deus que caminha com seu povo.

continua após publicidade .

Josué e os Israelitas acreditaram na promessa divina de que no sétimo dia durante a sétima volta as muralhas cairiam e eles alcançariam a vitória, coisa que de fato aconteceu porque o Senhor é fiel e cumpre suas promessas.

Veja a programação completa:

fonte: Divulgação Para mais informações, basta entrar em contato com a secretaria do Santuário São José através do número (43) 9.9610-3775

Siga o TNOnline no Google News