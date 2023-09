Cerca de R$ 100 em moedas são furtados de loja em Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi acionada durante a madrugada desta terça-feira (26) por conta de um furto ocorrido em uma loja localizada na Rua Gastão Vidigal, no centro de Apucarana. De acordo com informações dos policiais, o criminoso levou cerca de R$100 em moedas do local. O furto aconteceu por volta das 5h.

O proprietário ainda relatou, que o suspeito arrombou a fechadura da porta de vidro do comercio e arrancou um pedaço da grade de proteção para conseguir entrar no local. Depois, o criminoso se dirigiu até o caixa onde fica o dinheiro, pegou as moedas e fugiu do local.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima foi orientada. Segundo a PM, até o fechamento do B.O, nenhum suspeito foi localizado.

