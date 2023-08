Cerca de 150 jovens se unem para andar de bicicleta em Apucarana

Cerca de 150 jovens se uniram na tarde deste sábado (5), para poder andar de bicicleta e desfrutar do direito ao lazer. Foi simplesmente unir o útil ao agradável, já que ontem se completavam 10 anos do Estatuto da juventude onde o jovem pode desfrutar do direito ao lazer.

Quem estava no centro de Apucarana ontem com certeza pode ver os jovens que estavam em um grande número e de bicicleta no centro.

O grupo de jovens ciclistas denominado “Equipe Apk 244”, se reuniram para poder encontrar os amigos e desfrutar do lazer na tarde de sol neste sábado na cidade. O primeiro ponto de encontro foi a Praça da Catedral Nossa senhora de Lourdes, e assim ganhando as ruas do centro da cidade passaram pelo shopping próximo a praça Interventor Manoel Ribas "Praça do Redondo", seguiram para o Espaço das feiras, passaram no Ginásio de Esportes Lagoão e finalizaram o "rolê" no parque jaboti registrando o momento com todos na placa, "Eu ♥ Apucarana".

“Nosso objetivo é poder encontrar e reencontrar todos os amigos e com uma forma prazerosa que é andar de bike, podendo desfrutar do lazer da nossa cidade e dos pontos de referência turística, desse jeito podendo nos expressar em cima das bikes e se divertindo pela cidade.”, disse Vyctor Andrade, um dos organizadores da equipe.

