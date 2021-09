Cerávolo abre inscrições para cursos profissionalizantes

Da Redação

O Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, de Apucarana está com inscrições abertas para sete cursos técnicos gratuitos.

São ofertados cursos para alunos que já concluíram o ensino médio, com 18 anos ou mais e integrados. As inscrições seguem até 31 de outubro.

Para a inscrição é necessário levar comprovante de rendimentos ou declaração, documentos pessoais, comprovante de residência e boletim escolar. De acordo com o colégio, existem dois novos cursos, desenvolvimento de sistemas e agronegócio.

"São dois tipos de ofertas para novas turmas do ano letivo de 2022, temos cursos técnicos integrados, que são para alunos que estão se formando no ensino fundamental, ele pode escolher fazer ensino médio normal ou profissionalizante, com duração de três anos, no período matutino, com aulas presenciais de segunda a sextas, os cursos integrados são administração e os dois novos cursos, de desenvolvimento de sistemas e agronegócio. E temos também os cursos subsequentes, para pessoas que já concluíram o ensino médio. Os cursos são, estética, recursos humanos, transações e enfermagem. Para o ano que vem devemos ter outros dois cursos, segurança no trabalho e vestuário. O colégio vem se consolidando na área de cursos profissionalizantes, é uma das escolas que mais oferece cursos técnicos", explica o diretor Diego Fávaro.

Os sete cursos ofertados são:



- Técnico em Estética será habilitado para: Executar procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos com registro na Agência.

- Técnico em Enfermagem será habilitado para: Realizar, sob a supervisão do enfermeiro, cuidados integrais de enfermagem a indivíduos, família e grupos sociais vulneráveis ou não.

- Técnico em Transações Imobiliárias será habilitado para: Executar atividades de intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, seja de terrenos, seja de edificações.

- Técnico em Recursos Humanos será habilitado para: Organizar rotina diária dos processos de gestão de pessoas inerentes à relação de emprego/trabalho existente entre empresa e empregado, bem como documentos da área de recursos humanos.

- Técnico em Administração será habilitado para: Executar operações administrativas de planejamento, pesquisas, análise e assessoria no que tange à gestão de pessoal, de materiais e produção, de serviços, à gestão financeira, orçamentária e mercadológica.

- Técnico em Desenvolvimento de Sistemas será habilitado para: Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento.

- Técnico em Agronegócio será habilitado para: Promover a gestão de negócios e coordenar a cadeia produtiva nas operações de produção, armazenamento, processamento, distribuição e comercialização de produtos e derivados.