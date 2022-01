Cerávolo abre inscrições para curso técnico em vestuário

Da Redação

Começaram nesta terça-feira (25) e seguem até 04 de fevereiro as inscrições para curso técnico em vestuário no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, em Apucarana. A instituição já conta com sete cursos técnicos gratuitos.

O curso é ofertado para alunos que já concluíram o ensino médio, com 18 anos ou mais. Para a inscrição é necessário levar comprovante de rendimentos ou declaração, documentos pessoais, comprovante de residência e boletim escolar.

Os interessados devem procurar a instituição, localizada na Rua Elídio Stabile, 379, Bairro 28 de Janeiro. As novas turmas começam no dia 7 de fevereiro. Os curso é totalmente gratuito, com aulas de de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h45, com duração de um ano e meio.

No último dia 19 de janeiro, foi publicada no Diário Oficial do Estado, a autorização de funcionamento do curso de Técnico em Vestuário para o Colégio Cerávolo. Essa é mais uma das ações em que a ACIA esteve presente desde o início quando solicitou junto a Secretaria de Educação do Estado a implantação do curso.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que esta é uma necessidade do setor de confecções, que necessita de mão de obra técnica qualificada. “Temos uma crescente necessidade desta demanda, que nos foi trazida por associados. E, hoje, temos a felicidade de anunciar esta conquista”, frisa Faganello.

O diretor do Colégio Ceravolo, Diego Favaro, diz que serão ofertadas 40 vagas no período noturno. “Todos que já possuem o ensino médio podem se inscrever. Já estamos nos ajustes finais do Laboratório para o início das aulas. O nosso objetivo é preencher todas as vagas e quem sabe abrir mais uma turma no próximo ano”, diz Favaro.

Entre as atribuições do Técnico em Vestuário estão: supervisionar processos de confecção; analisar e definir melhor sequência de montagem de produtos; propor e analisar métodos de trabalho; apoiar a equipe de desenvolvimento de produtos, dentre outras possibilidades. “É o profissional que o mercado está aguardando para contribuir com a produção têxtil e, consequentemente, com o desenvolvimento econômico do município”, destaca Favaro. Para o diretor, é importante ressaltar a participação do Secretário de Saúde Beto Preto, que nos deu todo o apoio em Curitiba neste processo.



O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, fala que este curso, somado aos outros sete técnicos existentes, mais o de Segurança do Trabalho que será implantando ainda, consolida o Colégio como um Centro de Educação Profissional no Estado do Paraná. “É uma grande conquista para o município de Apucarana, por que temos uma grande expectativa e demanda de mercado para receber esses novos profissionais”, conclui Faganello.

Assista a entrevista completa sobre o curso:

Cerávolo abre inscrições para curso técnico em vestuário - Vídeo por: Reprodução