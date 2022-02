Da Redação

Centro Pop registra casos de Covid e passa por higienização

O Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), registrou quatro casos de Covid-19 entre os funcionários e, por esse motivo, o local ficou fechando nesta quarta-feira (02), para que ocorresse a higienização.

Os funcionários que contraíram a doença foram afastados e serão substituídos temporariamente. Com isso, o serviço voltará a ser prestado normalmente a partir da manhã da quinta-feira (03).

O prefeito Junior da Femac lembra que a administração está atenta para situações como essa em órgãos da Prefeitura e vêm agindo prontamente, tomando todas as medidas necessárias. “Os funcionários que testaram positivo foram afastados para o cumprimento do período de isolamento e também os cuidados relativos ao protocolo de enfrentamento do coronavírus serão reforçados”, reitera.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, nos próximos dias os usuários do Centro Pop também terão que apresentar a carteira de vacinação. “Além das práticas rotineiras no espaço, como aferição de temperatura, uso de máscara, álcool gel e do distanciamento, vamos solicitar a apresentação da carteira de vacinação. É um cuidado a mais e uma forma também de incentivar a vacinação”, frisa Nazarko.

O Centro Pop está localizado na Rua Clotário Portugal, nº 250, e atende diariamente cerca de 40 moradores de rua. Além do atendimento social e psicológico, o centro oferece banho, refeições e passagens de ônibus, entre outros serviços.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.