Centro Infantil atende em horário diferenciado neste final de ano

No dia 30 de dezembro fica fechado o dia todo

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana comunica a população sobre o horário diferenciado de funcionamento do Centro de Saúde Infantil Sonho de Criança durante o período de final de ano. Conforme decreto municipal, no dia 23 de dezembro o atendimento será entre 7 horas e 12 horas. E no dia 30 de dezembro fica fechado o dia todo.

A partir de hoje (21) até o dia 29 de dezembro o horário de fechamento que normalmente se estende até as 22 horas, será antecipado para as 18 horas. Lembrando que aos sábados e domingos o Centro Infantil sempre permanece fechado. Os casos de urgência e emergência serão atendidos na UPA.

Horários de atendimento entre os dias 21 e 30 de dezembro:

– Dias 21, 22, 26, 27, 28 e 29 – Entre 7 horas e 18 horas

Dia 23 – Entre 7 e 12 horas

Dia 30 – Fechado

Sábados e domingos – Fechado

