Centro Esportivo do Parque Municipal do Japira é finalizado

Após sete anos em construção, depois de passar por duas empresas que abandonaram o projeto, o centro esportivo construído no Parque Municipal Japira, localizado na região dos Jardins América e Trabalhista foi concluído e entregue a comunidade.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acompanhou a visita técnica feita pelo engenheiro Wilton Onishi, supervisor da representação de governança da CEF de Londrina, que esteve acompanhado pelo coordenador do órgão, Messias Anacleto Junior. “Fizemos um esforço financeiro e de administração para concluir a obra, iniciada em 2014. Foram necessárias três licitações, pois as duas primeiras empresas acabaram abandonando o canteiro de obras por falta de estrutura financeira”, lembra Junior da Femac.

Em novembro do ano passado, a empresa Franco Construção, de Cruzália-SP, assumiu a obra com a missão de concluir o cronograma. “Ao todo, a obra acabou tendo um custo total de mais de R$ 6 milhões, dos quais R$ 4,7 milhões foram repassados através da Caixa Econômica Federal e o restante – mais de R$ 1,5 milhão – foi de contrapartida do Município”, detalha Junior da Femac, lembrando que nos períodos em que a obra ficou paralisada o local foi alvo de furtos. “Aliado ao aumento no valor de mercado dos materiais utilizados na obra, isso também contribuiu para elevar o custo final da obra”, reitera Junior da Femac.

Inicialmente denominado de Centro de Iniciação Esportiva, o projeto foi rebatizado pelo Governo Federal com o nome de Estação Cidadania. “O objetivo e a concepção permanecem os mesmos. É uma obra do legado olímpico, que disponibiliza espaço para a prática de 14 modalidades olímpicas e paralímpicas”, esclarece Wilton Onishi, supervisor da representação de governança da CEF.

O complexo tem uma quadra poliesportiva de 40×20 metros e uma mini-pista de atletismo, com uma reta de 110 metros, com setores de salto em distância, salto triplo, lançamentos e arremessos. “A quadra funcionará com atividades nas modalidades de basquete, futsal, vôlei e handebol”, destaca o secretário municipal de Esportes, José Marcelino da Silva (Grillo).

O centro esportivo tem ainda sala de administração, sala de professores e técnicos, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia, além de um tatame para artes marciais que será implantado sobre o mezanino. Quando for inaugurado, o local vai receber o nome de Juraci Pereira Barbosa, que foi um profissional que se destacou na promoção do esporte do município. Juraci faleceu no dia 9 de abril de 2018.