Da Redação

Centro empresarial da Acia constitui diretoria para início das obras

Nesta segunda-feira (21), a relação da diretoria eleita do Centro Empresarial da Acia foi apresentada ao prefeito Junior da Femac e, posteriormente, a comitiva visitou o local onde a obra do novo prédio da entidade será erguida, na esquina das ruas Irmã Eleotéria e Guarapuava, em Apucarana.

Com a constituição da diretoria, mais um importante passo foi dado visando o início das obras. O passo seguinte será a apresentação e aprovação do projeto na Prefeitura de Apucarana, o que deverá acontecer nos próximos dias.



A Sociedade de Propósito de Recursos Específicos (SPE), que vai gerir os recursos da construção, será presidida por Jayme Leonel, tendo como vice-presidente Luiz Carlos Leitão. A diretoria tem ainda Sebastião Luiz Fante (tesoureiro), José Dionísio Mendes (secretário) e um conselho fiscal composto por seis membros.



Estiveram ainda presentes no encontro o presidente da Acia, Wanderlei Faganello, e os profissionais que vão tocar a obra e são todos apucaranenses: o arquiteto Lernardo Britici que projetou o prédio, Osmar Ida da construtora que vai executar a obra e os representantes das imobiliárias responsáveis pela comercialização das salas, João Ceriane (Ceriane Craveiro Imóveis) e Alonso Sanches (Sanches Imóveis). Também participaram da reunião o diretor de patrimônio da Acia, Anderson Reis, e a secretária municipal de Obras, engenheira Angela Stoian.

O prefeito Junior da Femac pediu à secretária de Obras celeridade na análise da documentação, assim que o projeto for protocolado. “Trata-se de uma obra grandiosa que será o maior prédio de Apucarana. Vamos, além de dar celeridade na análise do projeto, colaborar também para atrair mais investidores. É uma obra que nasceu com o DNA de Apucarana, que é um DNA vencedor”, reitera Junior da Femac.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, afirma que 63% das salas já foram comercializadas. “O Centro Empresarial é um empreendimento onde os investidores fazem os aportes para o andamento da obra. Para gerir todas as finanças foi formada a SPE, uma espécie de empresa com CNPJ próprio, gerenciada por uma comissão de investidores”, relata Faganello.

Jayme Leonel, presidente da Sociedade de Propósito de Recursos Específicos (SPE), afirma que o encontro teve por objetivo deixar o prefeito atualizado sobre os passos que estão sendo dados. “Afinal de contas é um investimento de mais de 60 milhões de reais, que vai movimentar a economia do município e, durante o período de construção, vai empregar em média cerca de cem trabalhadores”, ressalta Jayme Leonel.

Obra receberá investimentos de R$ 60 milhões

O presidente da entidade, Wanderlei Faganello, explica que a obra receberá investimentos de R$ 60 milhões e será construída no terreno da Associação Comercial, localizado na esquina das Ruas Irmã Eleotéria e Guarapuava. “É uma área nobre, com mais de 2.500 metros quadrados, que será ocupada quase que na sua totalidade”, adianta Faganello.

O Centro Empresarial ACIA terá 28 pavimentos, sendo 174 salas comerciais, entre 48 e 128 metros quadrados. A nova sede da ACIA ocupará o pavimento térreo e mais quatro salas no terceiro andar. Contará ainda, entre outros espaços, com auditório com capacidade para 220 pessoas.

Outra novidade do prédio será o sistema rotativo das vagas de estacionamento. “São 250 no total, sendo que cada sala terá uma vaga, que também poderão ser locadas nos horários que os proprietários não estiveram utilizando. O controle disso será totalmente eletrônico, com tecnologia usada nos principais centros comerciais da atualidade”, diz Faganello.

O Centro Empresarial ACIA terá mais de 30 mil metros quadrados de área construída, com 8 elevadores, inclusive algumas unidades especiais, com tamanho para macas e atendimento médico. A segurança é um ponto forte para os investidores. O sistema de portaria será 24 horas e todos os visitantes terão acesso aos andares comerciais somente após efetuar cadastro.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.