Centro Empresarial da Acia conclui concretagem da fundação; veja

As obras do Centro Empresarial Acia superaram nesta terça-feira (19) mais uma etapa importante no cronograma de construção do empreendimento, que promete ser o maior prédio da história de Apucarana (PR). A empresa responsável pela construção, a Ida Construtora, realizou a concretagem do último bloco da fundação do prédio, idealizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia). Veja reportagem em vídeo abaixo

Segundo o engenheiro Luiz Antônio Pereira Junior, a obra já consumiu mais de 3 mil metros cúbicos de concreto e 200 toneladas de ferro. São 19 trabalhadores trabalhando diariamente na construção, que tem previsão de ser concluída em 2028. O engenheiro afirma que a expectativa agora é avançar com as lajes. “A próxima fase é continuar concretando os pilares e dar início à execução da primeira laje”, diz. Ele afirma que a partir de junho de 2024 será possível já ver o prédio “subindo”.

O empresário Jayme Leonel, presidente da Sociedade de Propósito Específico (SPE), criada para conduzir as obras do Centro Empresarial Acia, afirma que 2023 representa um ano importante para a Acia. “Nós estamos testemunhando a concretagem do último bloco da fase de fundação. E o início do levantamento do prédio, que está sendo construído há várias mãos”, pontua.

Segundo ele, o prédio, em construção na esquina das ruas Guarapuava e Irmã Eleutéria, apresentará o que há de mais moderno na área de construção civil. Jayme Leonel lembra ainda que a Acia passará ocupar o térreo, deixando o tradicional endereço no Palácio do Comércio.

O presidente da SPE, Jayme Leonel, explica que foram 147 estacas de 25 metros de profundidade. “Além de sete blocos gigantes que completam a fundação do edifício, que terá 28 pavimentos e mais de 170 salas comerciais”, destaca Leonel.

Esta fase durou cerca de seis meses e teve a presença de duas perfuratrizes, que, além de escavar, faziam a concretagem. “Eram máquinas modernas, usadas em obras deste porte. Com elas, conseguimos chegar hoje na concretagem do último bloco, que leva só ele, mais de 70 toneladas de concreto”, diz Leonel.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, ressalta que, para marcar esta data, cerca de 30 alunos do curso de Engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) visitaram o empreendimento. “Aproveitamos este momento para receber estes alunos supervisionados pelos professores e pelo engenheiro Gustavo, que se formou na universidade e hoje trabalha em nosso canteiro de obras”, diz Faganello.

O engenheiro Osmar Ida, responsável pela construtora, informa que após a conclusão deste último bloco começa a subir as colunas. “Algumas colunas no estacionamento já podem ser vistas. Em breve, as maiores da torre principal começam a ser erguidas e início do próximo ano estaremos fazendo a primeira laje do Centro Empresarial Acia”, diz Ida.



A OBRA

Com 28 andares, o Centro Comercial Acia assumirá o posto de maior e mais moderno edifício da cidade. O prédio contará com 174 salas comerciais e prevê um investimento total de R$ 60 milhões. São 30 mil metros quadrados de área construída, incluindo subsolo, térreo, três pavimentos para estacionamento e uma torre de 23 andares destinada exclusivamente para as salas comerciais. A construção, que prevê itens inovadores para a cidade, como elevadores inteligentes e controle eletrônico de acesso, está prevista para ser concluída em 2028.

O térreo do prédio será destinado à Acia, que instalará no local sua nova sede, deixando o Palácio do Comércio. Realizada em sistema de condomínio, a construção é administrada pela SPE, empresa criada para gerir o empreendimento e prestar contas aos investidores.

Assista:

