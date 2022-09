Centro de Valorização da Vida treina voluntários neste domingo (25)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Curso gratuito será neste domingo (25) na sede da Edhucca

O Núcleo de Apoio à Vida de Apucarana (Naviap) realiza neste domingo (25), o treinamento de 50 voluntários que atuarão na base de atendimento do Centro de Valorização da Vida (CVV). O núcleo foi criado mês passado e tem como principal objetivo prestar apoio emocional e ajudar a prevenir casos de suicídio. O treinamento será ministrado por uma equipe do CVV de Londrina e Maringá, na sede da Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhucca).

continua após publicidade .

Idealizadora da base da CVV em Apucarana, a empresária Aída Assunção destacou a importância de preparar o município para ajudar pessoas com depressão e ideação suicida.

Estou muito feliz que várias pessoas se propuseram a participar e isso será muito importante para iniciarmos efetivamente o trabalho do CVV em Apucarana. A partir do treinamento devemos começar o atendimento” continua após publicidade . - Aída Assunção, empresária,

LEIA MAIS: Apucarana: CAPS AD promove palestra sobre prevenção ao suicídio

De acordo com a empresária, após o treinamento, os voluntários devem começar a prestar atendimento por meio do telefone 188, feito sob total sigilo. O centro também deve ofertar atendimento presencial quando os voluntários estiverem qualificados. A Naviap também tem objetivo de promover campanhas de valorização da vida, organizar eventos culturais, apresentações, palestras, seminários e cursos relacionados ao tema.

continua após publicidade .

No projeto da Naviap ainda consta o desenvolvimento de projetos de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, organização de sistema e rede de orientação social, programas e resgate de vida e orientação às famílias, oficinas e grupos de trabalho e conscientização.

A sede da Naviap fica na Rua José Alves de Paula Filho, 56, Vila São José, em frente ao Bazar da Edhucca.

DEPRESSÃO

Idealizadora do projeto, Aída chama atenção para o número de casos de depressão. “As pessoas estão doentes e precisam ser cuidadas, acolhidas e pré-conceitos revistos. Precisamos quebrar tabus e falar sobre o suicídio”, afirma.

continua após publicidade .

A empresária lembra que o suicídio continua uma das principais causas de morte em todo o mundo. “Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgados no ano passado, revelam que mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio, uma em cada 100 mortes. Não podemos ignorar esses números”, avalia.

Aída revela que a iniciativa de formar uma base da CVV em Apucarana surgiu após a perda inesperada do marido Ademilson Gomes da Silva, que lutava contra a depressão, em setembro do ano passado.

continua após publicidade .

“Mesmo com o coração ainda dolorido por causa da partida precoce dele, eu percebi que lamentar não traria alívio a mim nem às outras pessoas. Então, decidi que tenho que trabalhar, fazer o bem e ajudar as pessoas, fazendo isso eu consigo ajudar o Ademilson, aonde ele estiver, me ajudar e ajudar aos outros. Se esse projeto ajudar a salvar uma vida, já terá valido a pena”, pontua.

continua após publicidade .

Siga o TNOnline no Google News