Centro de Saúde Animal de Apucarana tem novo telefone para contato

O Centro Municipal de Saúde Animal de Apucarana (Cemsa) tem um novo número de telefone fixo. Desde a segunda-feira, o serviço municipal atende chamados pelo número 3308-1414. O coordenador do Cemsa, médico-veterinário João Pedro Correa, frisa que o expediente no local ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. “A mudança é apenas da telefonia fixa, que a partir de agora passa a ser pelo número 3308-1414. O contato de plantão, via telefone celular, para o recebimento de ligações permanece o mesmo, sendo o 99967-0045”, comunica João.

O plantão do Cemsa, explica ele, atende de segunda a sexta-feira, das 17 às 20 horas e, aos sábados e domingos, das 8 às 20 horas. Também permanece o mesmo o telefone para denúncias de maus-tratos, que é o 998626-3680, apenas para mensagens via WhattsApp.

Segundo explica o prefeito Júnior da Femac, a alteração do número fixo tem como base a modernização do sistema de telefonia de todas as repartições municipais. “Gradativamente, estamos promovendo a atualização tecnológica da telefonia dos órgãos municipais, migrando do analógico para o digital”, diz o prefeito. Além de economia aos cofres municipais, o investimento em nova tecnologia, justifica Júnior da Femac, possibilita maior flexibilidade na expansão de ramais, dinamizando a prestação de serviços pelo município.

Mais Vida Animal – Além da tutela visando doação de cães e gatos, o Cemsa tem como carro-chefe o Programa Mais Vida Animal. Idealizado pelo prefeito Júnior da Femac, a iniciativa teve início em meio à pandemia da Covid-19, em abril de 2021. “Apucarana, que já tinha um canil municipal referência, passou a possuir um centro especializado prestando, além de toda a atenção aos animais resgatados e vítimas de maus-tratos, um amparo ainda maior aos protetores independentes, mediante ao repasse mensal de ração, bem como um amplo programa de esterilização”, acentua o prefeito Júnior da Femac.

A oferta de castração gratuita de cães e gatos (machos e fêmeas) tem como foco atendimento de famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico do Governo Federal. O cadastramento deve ser feito a partir dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). “Para ter direito ao benefício a pessoa deve estar cadastrada no CadÚnico e ter renda familiar mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. O número de castração também é limitado a dois animais ao ano por família”, explica o médico-veterinário João Pedro Correa, coordenador do Cemsa.

Além da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), o Programa Mais Saúde Animal conta com envolvimento das secretarias Municipais de Meio Ambiente, Assistência Social e Gestão Pública, Polícia Militar do Paraná (PM/PR) e Guarda Civil Municipal (GCM).

