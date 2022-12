Centro de Apucarana registra instabilidade na internet; saiba mais

Da Redação

Um curto-circuito, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (30), em um poste na Rua Ponta Grossa esquina com Miguel Simão, em Apucarana, deixou imóveis sem internet. Cabos de fibra óptica de diversas prestadoras de serviço queimaram, provocando instabilidade.

Equipes técnicas de diversas empresas trabalham no centro de Apucarana e informaram que ainda nesta sexta o problema será solucionado. Leitores do TNOnline entraram em contato através do WhatsApp da redação, 99615-4000, e relataram a dificuldade de acessar a internet.

Bancos não vão abrir nesta sexta-feira (30) em todo o País

As agências bancárias não irão abrir ao público. O expediente bancário só retornará na segunda-feira (2). As informações são da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Segundo a entidade, nos dias em que as agências estiverem fechadas a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

“Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado [dia 1º] poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais”, destacou a Febraban.

