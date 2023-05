Centro de Apoio à Vida seleciona novos voluntários em Apucarana

Da Redação

Em funcionamento desde janeiro, o Núcleo de Apoio à Vida de Apucarana (Naviap) conta com 17 voluntários. O serviço funciona como base do Centro de Valorização da Vida (CVV), principal referência nacional quando o assunto é apoio emocional e prevenção desse tipo de ocorrência.

O Núcleo de Apoio à Vida de Apucarana (Naviap) está com inscrições abertas para nova turma de voluntários para atuar no Centro de Apoio à Vida (CVV). A nova turma terá início dia 21 de maio. Os interessados precisam ter mais de 18 anos e passar pelo treinamento conduzido por profissionais do CVV.

O interessados devem enviar o nome completo e o número telefone no e-mail do Naviap (naviap.apucarana@cvv.org.br).



“Nós vamos entrar em contato com os inscritos e passar as informações sobre o treinamento, mas o voluntário do CVV tem o compromisso de atender ligações feitas para a central do 188 e prestar apoio emocional para pessoas que procuram ajudam. Porém, para prestar esse atendimento, a pessoa precisa passar por capacitação. Vai receber técnicas de como conduzir a conversa com alguém que está precisando de ajuda”, comenta a presidente do Naviap, Aída Assunção.

O Centro de Valorização da Vida está presente em mais de 120 municípios do Brasil, através do número 188. O serviço gratuito tem o intuito de dar apoio emocional para quem busca por ajuda. Apucarana conta com uma base do CVV desde janeiro deste ano, onde voluntários se revezam para atender ligações de todo do Brasil.

