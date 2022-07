Centro da Mulher forma 113 novas profissionais em Apucarana

Da Redação

A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família da Prefeitura de Apucarana certificou nesta quinta-feira (7), nas dependências da Praça CEU, no Jardim América, 113 apucaranenses que concluíram capacitação profissional junto ao Centro de Oficinas da Mulher ao longo do primeiro semestre.

A solenidade de formatura das novas profissionais nas áreas da costura industrial de camisetas, costura moda, costura artística, beleza e estética nas habilidades de cabeleireira, design de sobrancelhas, depilação e manicure, contou com a presença do prefeito Júnior da Femac.

Ele frisou que os cursos são da prefeitura, mas seriam apenas vagas abertas não fosse o interesse e o compromisso de todas as formandas.

“Mulheres, guerreiras que decidiram por querer mais e que, com dedicação e compromisso, concluíram cursos de qualidade com grande demanda de profissionais no mercado de trabalho. Não tenho dúvidas de que ao aproveitarem essa oportunidade aberta pelo poder público municipal, terão a partir de agora uma mudança muito positiva em suas vidas, seja no mercado de trabalho formal com carteira assinada, ou empreendendo na área de formação”, parabenizou o prefeito, também enaltecendo ao trabalho promovido pela unidade, que é o braço profissionalizante do Departamento Municipal de Autonomia e Geração de Renda da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família.

Além dos cursos de capacitação e qualificação profissional, no centro de oficinas da mulher são desenvolvidos seminários de formação, palestras socioeducativas e preventivas (saúde física e mental da mulher), rodas de conversa, debates e terapia em grupo.

“Toda mulher tem o direito, pode e deve acreditar na magia de novos começos. A escolha, a decisão de buscar capacitação, independente do segmento escolhido, comprova que a mulher está se cuidando, valorizando-se, acreditando em si”, afirma Denise Canesin, secretária da Mulher e Assuntos da Família.

“A prefeitura – através da secretaria - oportuniza que o público feminino seja atendido na sua integralidade, seja na economia solidária e protagonismo feminino, na capacitação profissional, na proteção e garantia de direitos. Obrigada a todas (formandas) por acreditarem neste trabalho, que faz parte de uma política pública voltada para o empoderamento feminino e bem estar da família”, disse a secretária.

