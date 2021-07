Centro Animal de Apucarana registra forte geada

Da Redação

A geada desta sexta-feira (30) foi bastante forte em Apucarana, que registrou 1ºC. O Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) amanheceu coberto de gelo.

O coordenador do Cemsa, Luan Rafael Guapuruvu, contou que ao chegar para trabalhar, ficou impressionado com a força da geada, que congelou uma lagartixa. Todos os cães e gatos estão bem, pois receberam proteção especial. "É um dos frios mais intensos, estamos todos agasalhados aqui. Aqui é uma baixada, até as árvores estão congeladas. Essa lagartixa estava durinha. Graças as doações, ao trabalho de proteção, dos agasalhos, cobertas, conseguimos trazer um conformo e segurança aos animais. Jornal também ajuda muito, aqui todos os cachorros e gatos estão bem", disse.

Animais tutelados pelo Centro Municipal de Saúde Animal receberam atenção especial para enfrentar as baixas temperaturas. Agasalhos, cobertores e iluminação especial com lâmpadas incandescentes são umas das ações que estão garantindo o aquecimento dos 153 cães e 80 gatos abrigados nas 32 baias e gatil instalados no local.

No Pirapó a geada também foi intensa, os cafezais amanheceram coberto de gelo. Nesta semana, os agricultores trabalharam bastante para enterrar os pés e proteger do frio.

Agricultores da região começaram a calcular os prejuízos causados pela nova onda de frio nas lavouras. As plantações de trigo, milho, soja, banana e hortaliças mal se recuperaram dos danos causados pelas geadas registradas no fim de junho e meio de julho, enfrentaram temperatura negativa de até -1ºC na madrugada desta quinta-feira (29).